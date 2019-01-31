Гулявцев: иногда весь матч можно провести в обороне, но выиграть его

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).



«Мы сегодня много оборонялись, можно сказать, практически весь матч. „Куньлунь“ очень здорово, быстро работал в атаке. Отдам должное ребятам „Амура“, хотя было тяжело, и позже перешли на три звена. У нас шесть человек основного состава выбыли из строя, пришлось перекраивать состав, но мы справились. Бывают такие матчи, что можно всю игру провести в обороне, но выиграть», — рассказал Гулявцев на пресс-конференции.

«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Куньлунь»

К 13-й минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы благодаря голам Томаша Зогорны и Владислава Ушенина. «Куньлунь» сумел отыграться за 23 секунды: точными бросками сумели отметиться Мартен Сен-Пьер и Брэндон Ип. В оставшееся основное время зрители не увидели заброшенных шайб, а в овертайме победу хабаровскому клубу принёс гол Павла Дедунова.