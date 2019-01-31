Андриевский: Пельтола не смог продолжить матч из-за травмы, у нас снова потери

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал домашнее поражение от финского «Йокерита» (3:4 ОТ).



«Спасибо за поддержку зрителям во всех матчах домашней серии. Нужная поддержка, эмоции. Если брать игру в целом, то у «Йокерита» было больше моментов. Где-то нам повезло, поэтому одну очко — неплохой результат для нас сейчас. Три раза отыгрывались — это тоже дорогого стоит, мы с оптимизмом смотрим дальше. Всё идёт от головы, нам нужна энергетика от зрителей, она придаёт дополнительные силы.



Нет ли желания дать Тейлору отдохнуть в матче со СКА? Завтра сядем и спокойно решим. Что с Пельтолой? Шайба попала в ногу, он не смог продолжить игру. К сожалению, мы каждый матч теряем ключевых игроков, но это хоккей. Дай бог, чтобы это был просто ушиб. Шашков не играл потому, что получил микротравму в предыдущем матче с «Барысом». Я не вижу никакого смысла выпускать травмированного игрока на лёд, сегодня он не мог играть на сто процентов», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» уступила «Йокериту» в овертайме