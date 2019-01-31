И. Воробьёв: Рундблад чувствует себя не очень, его смотрят врачи

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с «Барысом» (3:2).



«Ещё одна очень плотная, очень жёсткая игра с „Барысом“. Обеим командам пойдёт на пользу перед плей-офф такой хороший, мужской хоккей.



Что с Рундбладом? Он чувствует себя не очень, врачи смотрят и решат, что делать дальше», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Барыса».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА одержал шестую победу кряду, переиграв «Барыс»

Счёт на второй минуте открыл форвард «Барыса» Андре Петерссон, но первый период завершился в пользу гостей благодаря голам Наиля Якупова и Павла Дацюка. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якупов и Даррен Диц. Заключительные 20 минут встречи прошли без голов.