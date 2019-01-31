И. Воробьёв: Рундблад чувствует себя не очень, его смотрят врачи

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с «Барысом» (3:2).
«Ещё одна очень плотная, очень жёсткая игра с „Барысом“. Обеим командам пойдёт на пользу перед плей-офф такой хороший, мужской хоккей.
Что с Рундбладом? Он чувствует себя не очень, врачи смотрят и решат, что делать дальше», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Барыса».
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Счёт на второй минуте открыл форвард «Барыса» Андре Петерссон, но первый период завершился в пользу гостей благодаря голам Наиля Якупова и Павла Дацюка. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якупов и Даррен Диц. Заключительные 20 минут встречи прошли без голов.