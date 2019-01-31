Скабелка: нам нельзя ничего обсуждать, но странно играть такие матчи через день

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча со СКА (2:3).



«Отличный матч. Был отрезок, с которым не совсем все справились. В целом здорово команда играла, отличное движение. И создали мы моментов, наверное, достаточно, чтобы зацепиться за одно очко. Но как получилось, так получилось, готовимся к следующему матчу. Конечно, хочу поблагодарить болельщиков, обстановка была шикарная, поддерживали все игру, очень понравилось.



Успевают ли игроки восстановиться? После прошлой игры попытался что-то сказать, и уже три дня обсуждают этот момент. Нам же нельзя обсуждать судей, потому что штраф, и нельзя говорить ничего про остальные моменты. Как есть, так есть, я же не пытался оправдываться. Просто немного странно: ты играешь подряд через день игры с такими перелётами. Я только это хотел сказать. Как можем, восстанавливаемся. По движению и по самоотдаче вопросов нет. Перед плей-офф такие матчи очень полезны и нужны. Мы играли со СКА, играли и двигались хорошо, это дорогого стоит. Но, к сожалению, за хорошие игры не дают очков. Я думаю, через такие игры мы станем только сильнее», — цитирует тренера официальный сайт клуба.