Скабелка — о «5+20» Кормье: штраф должны отменить, превращаем хоккей в футбол

Главный тренер астанинского «Барыса» после поражения от петербургского СКА (2:3) прокомментировал штраф «5+20» в отношении нападающего Патриса Кормье. Форвард был наказан за удар соперника клюшкой.



«Я надеюсь, что завтра КХЛ нам расскажет о всех этих санкциях. Я думаю, что этот штраф отменят и дадут за симуляцию. Мы уже немного превращаем хоккей в футбол.

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СКА одержал шестую победу кряду, переиграв «Барыс»

Счёт на второй минуте открыл форвард «Барыса» Андре Петерссон, но первый период завершился в пользу гостей благодаря голам Наиля Якупова и Павла Дацюка. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якупов и Даррен Диц. Заключительные 20 минут встречи прошли без голов.