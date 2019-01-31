Бочаров: в первом периоде коньком попало по горлу, но мысли о замене не было

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:2).



«Нам нужно учиться доигрывать такие матчи, потому что в плей-офф всё решает одна шайба зачастую. Мы удалились, нас обрезали, забили один гол. Потом они ещё забили при игре «шесть на пять». Хорошо, что Микс Индрашис продолжил серию, а мы победили. Соперник поверил в себя после незасчитанного гола? Я бы сказал, что уже после первого своего гола они поймали уверенность и начали дожимать. Ребята — молодцы, все хорошо отыграли в защите.



В первом периоде мне коньком попало по горлу. Не понял, что произошло, потому что уже переключился на другой момент. Наш игрок боролся у штанги и случайно попал по мне. Но ничего, это хоккей. Мыслей о замене не было. Просто не ожидал, что так получится.



Победная серия против неудобных соперников – это всё наша ретроформа. Четыре из четырёх. Надо и дальше играть в ней. Нам будет тяжело настроиться на «Адмирал»? Согласен, есть такая проблема у «Динамо». Где-то идёт недооценка. Надеюсь, все ребята понимают, что надо уже готовиться к плей-офф. А кому-то и набирать очки», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» обыграло «Металлург», у Индрашиса — дубль