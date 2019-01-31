Красоткин: у Захарчука плотный бросок, на тренировках часто от него прилетает

Вратарь «Адмирала» Антон Красоткин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:2 Б).



«Сегодня ребята здорово играли, в конце немного не дотерпели, но смогли выиграть. Хотелось бы сказать спасибо команде, ребята много ловили бросков на себя, я ловил шайбы, вместе добыли победу. Теоретически к буллитам не готовился, но мы каждый день разбираем ошибки, стараемся не пропустить. Цепляемся за каждую игру, отдаемся по полной, сейчас наша задача — идти от игры к игре. У нас мало людей, короткая «скамейка», каждый игрок на вес золота.



Поражение от «Амура»? Неприятно было проигрывать вторую игру подряд, да и с таким счетом, ещё и дома, перед своими болельщиками. Мы в каждой игре отдаем все силы, сегодня играли для болельщиков. Шансы на плей-офф не потеряны, нужно идти от игры к игре, настраиваемся на каждый матч. Гол Захарчука? Немножко удивлен. Знаю, какой плотный, сильный бросок у Стёпы, на тренировках частенько прилетает от него. С такой позиции он бросает редко, но от синей забивает частенько», — передает слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Динамо» Мн — «Адмирал»: Степан Захарчук забил броском от своей синей линии