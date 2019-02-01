«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: Яковлев забросил вторую шайбу в сезоне

Подходит к концу очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». «Синерубашечники» впереди со счётом 4:3.

На 46-й минуте при счёте 2:3 отличился российский защитник хозяев Егор Яковлев. Он забросил вторую шайбу в НХЛ.

Посмотреть видео гола Яковлева можно на официальном сайте НХЛ.

27-летний защитник последний раз участвовал в матче регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 2018 года, когда заработал «-3» с «Сан-Хосе Шаркс». В этом сезоне Егор сыграл 11 матчей в НХЛ, забросив 1 шайбу и сделав три результативные передачи при полезности «-5».



В АХЛ Яковлев принял участие в 12 матчах, отметившись 10 результативными передачами.