Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой дня стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, принявший участие во всех голах команды в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3). Шведский форвард оформил хет-трик, а также стал автором результативной передачи.

Второй звездой стал защитник «Филадельфии Флайерз» Трэвис Сэнхайм, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). На счету канадского игрока решающий гол в овертайме.

Замкнул тройку лучших нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, забросивший победную шайбу во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).