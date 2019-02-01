Бобровский в восьми из последних девяти матчей пропустил не менее трёх шайб

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» уступил на выезде «Виннипег Джетс» — 3:4.

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский потерпел поражение. Российский вратарь справился с 22 бросками из 26. Поражение стало для него третьим подряд. Бобровский пропускает не менее двух шайб в девяти матчах кряду. В восьми из этих матчей он пропускал три или более шайб.

Всего в этом сезоне 30-летний вратарь одержал 19 побед в 35 матчах, пропуская в среднем за игру 2,97 шайбы и отражая 90,2% бросков. Лишь в сезоне-2011/12 российский вратарь имел более плохую статистику. В том сезоне он защищал ворота «Филадельфии Флайерз». Таким образом, Бобровский проводит зудший сезон за карьеру в «Коламбусе».