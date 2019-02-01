А. Коваленко: иностранцам в России позволяется больше, чем местным игрокам

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о ситуации с форвардом «Нефтехимика» Юусо Пуустиненом и рассказал о взаимодействии своей структуры с легионерами.

«Мы считаем, что здесь инцидент возник на ровном месте. Пуустинен – одна из звёзд этого чемпионата, практически весь сезон он входил в тройку лучших снайперов лиги, но, к сожалению, в последнее время почему-то пропал с орбиты и в клубе, и в лиге. По большому счету звёздные выходные что в КХЛ, что в НХЛ – это большая вечеринка, на которой в плане режима святых не бывает. Поэтому здесь нужно очень внимательно выдавать какую-то информацию, чувствовать свою корпоративную ответственность.

Но во всей этой истории есть и момент для обсуждения. К сожалению, мы ещё полностью не изжили какие-то свои комплексы, иностранным хоккеистам в России по-прежнему позволяется чуть больше, чем местным игрокам. Во времена Суперлиги иностранцы вообще были отдельной кастой, им позволялись любые капризы. Вспоминаю, как 12 лет назад в «Северстали» руководство постановило снять из моей служебной квартиры спутниковую «тарелку», чтобы отдать её только что приехавшему легионеру. Если таким было отношение ко мне, ветерану, олимпийскому чемпиону и чемпиону страны, то что уж говорить о молодых ребятах", — цитирует Коваленко Russia-Hockey.