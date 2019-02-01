Ворачек: уже знаем, на что способен Воробьёв. Он очень умный игрок

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек прокомментировал вызов российского нападающего Михаила Воробьёва в главную команду.

«Разумеется, мы хотим, чтобы парни, которых сюда поднимают, понимали, чем мы здесь занимаемся. Надеюсь, они помогут нам побеждать. Мы уже знаем, на что способен Воробьёв. Он очень умный игрок, и я уверен, что его появление придаст нам ускорение», — цитирует Ворачека Courier Post.

22-летний нападающий начинал этот сезон в главной команде «лётчиков». В 7 матчах регулярного сезона НХЛ он забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу при 2 штрафных минутах и нейтральном показателе полезности. После этого Воробьёв был отправлен в «Лихай-Уэлли Фантомс», где стал одним из лучших бомбардиров команды. Воробьёв набрал 22 (6+16) очка в 32 матчах «регулярки» АХЛ. После нового вызова в «Филадельфию» Воробьёв провёл 2 матча и не набрал очков.