Стал известен состав сборной России U16 для подготовки к Турниру четырёх наций

Вчера, 31 января, в УТЦ «Новогорск» стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России U16 перед Турниром четырёх наций, который пройдёт в финском городе Миккели с 8 по 10 февраля, информирует официальный сайт ФХР.

Для участия в сборе тренерский штаб команды под руководством Александра Савченкова вызвал 29 хоккеистов (4 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих):

Вратари: Семён Вязовой («Салават Юлаев», Уфа), Кирилл Герасимюк (СКА, Санкт-Петербург), Павел Канаев («Русь», Москва), Егор Наумов («Локомотив», Ярославль);



Защитники: Никита Коробкин, Александр Фигурин (все — «Русь», Москва), Даниил Соболев, Константин Торопов (оба — «Витязь», Подольск), Никита Афанасьев («Ак Барс», Казань), Павел Гришин (ЦСКА, Москва), Марк Козырев (СКА, Санкт-Петербург), Богдан Крохалёв («Металлург», Магнитогорск), Артём Кулаков («Бульдоги», Санкт-Петербург), Николай Сафронов («Трактор», Челябинск);



Нападающие: Илья Иванцов, Матвей Петров, Владимир Сычёв (все — «Русь», Москва), Даниил Лазутин, Никита Чибриков, Прохор Полтапов (все — «Динамо», Москва), Матвей Аверочкин, Евгений Горфиняк (оба — ЦСКА, Москва), Всеволод Гайдамак («Бульдоги», Санкт-Петербург), Давид Карапетян (СКА, Санкт-Петербург), Иван Мирошниченко («Витязь», Подольск), Алексей Прокопенко («Авангард», Омск), Фёдор Сверчков («Лада», Тольятти), Глеб Трикозов («Авангард», Омск), Данила Юров («Металлург», Магнитогорск).

Сбор продлится до 6 февраля, на следующий день команда отправится в Финляндию, где с 8 по 10 февраля примет участие в Турнире четырёх наций.