Бобков: при такой игре, как в начале сезона, выход в финал не станет проблемой

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился мнением о выступлении омской команды в этом сезоне.

«До плей-офф ещё месяц, время есть. Будем думать, что-то менять и готовиться. Нужно постараться закончить регулярку выше «Барыса» — тогда начнём дома. Что касается моей игры, первую половину чемпионата провёл намного лучше, чем вторую. Мы все вместе ищем сейчас причины спада. Если будем играть в такой же хоккей, как в начале сезона, думаю, что выход в финал не станет проблемой.

«Авангард» — серьёзная топовая команда. У неё совсем иные задачи и другая ответственность. Это выход на новый уровень. При этом было очень приятно услышать во Владивостоке аплодисменты зрителей после объявления моей фамилии», — цитирует Бобкова официальный сайт КХЛ.