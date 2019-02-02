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«Даллас» победил «Миннесоту», «Детройт» в овертайме обыграл «Торонто»

«Даллас» победил «Миннесоту», «Детройт» в овертайме обыграл «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Миннесотой Уайлд» — 3:1. Команда из штата Техас одержала третью победу кряду.

Дубль в составе победителей оформил Тайлер Сегин, ещё один гол на счету Эндрю Кольяно. У «Миннесоты» отличился Брэд Хант.

На счету Александра Радулова показатель полезности «+2», 2 броска в створ и силовой приём за 18.02 на льду. У Валерия Ничушкина «+1» и силовой приём за 14.04. У Дениса Гурьянова 2 броска за 10.59.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» в овертайме домашнего матча добился победы над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2.

Голами в составе победителей отметились Густав Нюквист, Дилан Ларкин и Дэнни Декайзер. У «Торонто» отличились Остон Мэттьюс и Патрик Марло.

На счету Никиты Зайцева «-1», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 16.19 (4.05 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Кольяно (Полак, Хейсканен) – 23:12 (5x5), 1:1 – Хант (Стаал, Гранлунд) – 28:48 (5x4), 2:1 – Сегин (Янмарк, Линделль) – 52:18 (5x5), 3:1 – Сегин (Кольяно) – 59:36 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3:2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Нюквист (Атанасиу) – 28:14 (5x5), 1:1 – Мэттьюс (Марло) – 38:11 (5x5), 2:1 – Ларкин (Ванек, Атанасиу) – 53:31 (5x4), 2:2 – Марло (Мэттьюс, Райлли) – 57:41 (5x5), 3:2 – Декайзер (Нюквист, Атанасиу) – 62:40 (3x3)
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