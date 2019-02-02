«Даллас» победил «Миннесоту», «Детройт» в овертайме обыграл «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Миннесотой Уайлд» — 3:1. Команда из штата Техас одержала третью победу кряду.

Дубль в составе победителей оформил Тайлер Сегин, ещё один гол на счету Эндрю Кольяно. У «Миннесоты» отличился Брэд Хант.

На счету Александра Радулова показатель полезности «+2», 2 броска в створ и силовой приём за 18.02 на льду. У Валерия Ничушкина «+1» и силовой приём за 14.04. У Дениса Гурьянова 2 броска за 10.59.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» в овертайме домашнего матча добился победы над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2.

Голами в составе победителей отметились Густав Нюквист, Дилан Ларкин и Дэнни Декайзер. У «Торонто» отличились Остон Мэттьюс и Патрик Марло.

На счету Никиты Зайцева «-1», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 16.19 (4.05 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.