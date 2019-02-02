Маккензи: «Флорида» уже освободила $ 4 млн для Панарина и Бобровского

Известный инсайдер Боб Маккензи поделился мнением о возможном переходе во «Флориду Пантерз» хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского и Артемия Панарина. Напомним, летом у российских хоккеистов «мундиров» заканчиваются контракты, они могут покинуть клуб.



«В случае с «Флоридой“ всё ясно. Они выменяли из «Питтсбурга» Деррика Брассара и Райли Шихана для того, чтобы освободить место под потолком зарплат. «Пантерам» удалось очистить $ 4 млн, данная работа ведётся для приглашения Артемия Панарина и Сергея Бобровского будущим летом в качестве свободных агентов. На самом деле, они могут попробовать выменять Брассара на Панарина даже до окончания дедлайна», — рассказал Маккензи в эфире TSN 1200 Ottawa.

Генменеджер «Флориды» — об обменах в дедлайн: мы не будем сидеть сложа руки