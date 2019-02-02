Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Василевский — о «сухаре»: мы хорошо играли в защите, это помогает

Василевский — о «сухаре»: мы хорошо играли в защите, это помогает
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился впечатлениями от выигранного матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б), где он отразил 36 бросков по воротам и оформил «сухарь».

«Мы хорошо играли в защите, и в первые 10—15 минут у них мало что получалось впереди. Это сильно помогает», — приводит слова российского вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Тампа» благодаря шат-ауту Василевского обыграла «Айлендерс»

Основное время и овертайм прошли без голов. Победу «молниям» принёс точный бросок защитника Виктора Хедмана. На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова один нереализованный буллит, 4 минуты штрафа, 2 броска в створ, один силовой приём и блок-шот за 20 минут 5 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма и один блок-шот за 17.41. Андрей Василевский оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 36 бросков и 3 буллита.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент