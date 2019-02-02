Василевский — о «сухаре»: мы хорошо играли в защите, это помогает

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился впечатлениями от выигранного матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б), где он отразил 36 бросков по воротам и оформил «сухарь».



«Мы хорошо играли в защите, и в первые 10—15 минут у них мало что получалось впереди. Это сильно помогает», — приводит слова российского вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Тампа» благодаря шат-ауту Василевского обыграла «Айлендерс»

Основное время и овертайм прошли без голов. Победу «молниям» принёс точный бросок защитника Виктора Хедмана. На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова один нереализованный буллит, 4 минуты штрафа, 2 броска в створ, один силовой приём и блок-шот за 20 минут 5 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма и один блок-шот за 17.41. Андрей Василевский оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 36 бросков и 3 буллита.