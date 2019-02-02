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«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор игры клуба Гурьянова, Радулова и Ничушкина

«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор игры клуба Гурьянова, Радулова и Ничушкина
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Миннесотой Уайлд» — 3:1. Команда из штата Техас одержала третью победу кряду.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.

Дубль в составе победителей оформил Тайлер Сегин, ещё один гол на счету Эндрю Кольяно. У «Миннесоты» отличился Брэд Хант. На счету Александра Радулова показатель полезности «+2», 2 броска в створ и один силовой приём за 18.02 на льду. У Валерия Ничушкина «+1» и один силовой приём за 14.04. У Дениса Гурьянова 2 броска за 10.59.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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