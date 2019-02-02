«Северсталь» — ЦСКА: стали известны составы команд

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 17:00 мск.



«Северсталь»:



Фурх (Коробов);

Кинрейд — Кудако, Захарчук — Бодров — Эштон;

Лекомцев — Глазков, Марковин — Кодола — Петунин;

Хохлов — Кулда, Вовченко — Николишин — Бабенко;

Сизов, Федоров – Лапенков – Грачёв, Нижников.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Калинин;

Романов — Науменков, Слепышев — Попов — Шалунов;

Чмыхов, Мамин — Карнаухов — Толчинский.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»