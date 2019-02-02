Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 17:00 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Коробов);
Кинрейд — Кудако, Захарчук — Бодров — Эштон;
Лекомцев — Глазков, Марковин — Кодола — Петунин;
Хохлов — Кулда, Вовченко — Николишин — Бабенко;
Сизов, Федоров – Лапенков – Грачёв, Нижников.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Калинин;
Романов — Науменков, Слепышев — Попов — Шалунов;
Чмыхов, Мамин — Карнаухов — Толчинский.
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«Северсталь» — ЦСКА: стали известны составы команд