«Автомобилист» одолел «Витязь» в буллитной серии

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» переиграл подольский «Витязь», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 Б.



Счёт был открыт на 11-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Найджел Доус. Гости сумели восстановить равновесие на 34-й минуте благодаря заброшенной шайбе Александра Евсеенкова. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов удачливее оказался «Автомобилист» благодаря точному броску Доуса.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей в Екатеринбурге встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.