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«Автомобилист» одолел «Витязь» в буллитной серии

«Автомобилист» одолел «Витязь» в буллитной серии
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» переиграл подольский «Витязь», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 Б.

Счёт был открыт на 11-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Найджел Доус. Гости сумели восстановить равновесие на 34-й минуте благодаря заброшенной шайбе Александра Евсеенкова. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов удачливее оказался «Автомобилист» благодаря точному броску Доуса.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Витязь
Московская область
1:0 – Доус (Голышев, Да Коста) – 10:28 (5x5), 1:1 – Евсеенков (Кокарев, Никулин) – 33:33 (5x4), 2:1 – Доус – 65:00 ( ПБ)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей в Екатеринбурге встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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