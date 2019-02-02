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Светлов — о заявлении Чернышенко: оно не имеет отношения к игре с «Динамо»

Светлов — о заявлении Чернышенко: оно не имеет отношения к игре с «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (3:0), который прошёл в Балашихе.

«С нашей стороны получилась хорошая игра. Было хорошее движение, хороший настрой. Мы создавали хорошие моменты, удачно их использовали. Хотел бы выделить сегодня нашего вратаря Антона Красоткина. У него первый сухой матч за карьеру в КХЛ. Он набрал обороты и сыграл хорошо.

Повлияло ли на нашу игру вчерашнее заявление Дмитрия Чернышенко? Думаю, оно не имеет никакого отношения к сегодняшней игре», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке шайба дважды побывала в воротах московской команды. Сначала голкипера бело-голубых Александра Ерёменко огорчил Александр Стрельцов, а затем точный бросок удался Сергею Конькову. В третьем периоде Иван Мищенко в третий раз огорчил столичный клуб. Голкипер приморского клуба Антон Красоткин оформил шат-аут.

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