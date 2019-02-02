Светлов — о заявлении Чернышенко: оно не имеет отношения к игре с «Динамо»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (3:0), который прошёл в Балашихе.



«С нашей стороны получилась хорошая игра. Было хорошее движение, хороший настрой. Мы создавали хорошие моменты, удачно их использовали. Хотел бы выделить сегодня нашего вратаря Антона Красоткина. У него первый сухой матч за карьеру в КХЛ. Он набрал обороты и сыграл хорошо.



Повлияло ли на нашу игру вчерашнее заявление Дмитрия Чернышенко? Думаю, оно не имеет никакого отношения к сегодняшней игре», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке шайба дважды побывала в воротах московской команды. Сначала голкипера бело-голубых Александра Ерёменко огорчил Александр Стрельцов, а затем точный бросок удался Сергею Конькову. В третьем периоде Иван Мищенко в третий раз огорчил столичный клуб. Голкипер приморского клуба Антон Красоткин оформил шат-аут.