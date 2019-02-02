Никитин: ЦСКА готовится к плей-офф, не обращаем внимания на лидерство

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выездного матча с «Северсталью» (4:0). Победа позволила «армейцам» стать победителями дивизиона Тарасова.



«Хорошую игру провели. Вышли с желанием, двигались, в обороне хорошо играли. В тех моментах, которые «Северсталь» создавала, подчищали. Знали, что соперник сейчас на ходу, играет достаточно в активный хоккей, готовились к этому. Ребята приняли информацию правильно, были готовы. Довольны победой, двигаемся дальше.



Насколько важно выиграть регулярный чемпионат? Меня уже столько раз об этом спрашивали, не знаю, что и отвечать. У нас идёт подготовка к плей-офф, на лидерство не обращаем внимания совершенно», — приводит слова Никитина пресс-служба «армейцев».

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