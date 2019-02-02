Уланов: Кутейкин сделал операцию, в ближайшем будущем не увидим его в составе

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги домашнего матча с «Ак Барсом» (3:5).



«Судя по статистике, броскам, блокированным броскам, вбрасываниям, счёту, вроде равная игра. Были качели в одну и другую сторону. Мы сделали две ошибки, «Ак Барс» ими воспользовался. Пропустили третий гол в начале третьего периода, когда побежали отыгрываться, надломил и гол, пропущенный в меньшинстве. Но ребята не пали духом, последние шесть минут были интересными и нам, тренерам, и болельщикам. Шанс был, были удаления, игра «6 на 4» в концовке. Игра складывается из ошибок. Кто их реализует, тот и выигрывает.



У Зубова температура 37, стараемся его реабилитировать. Кутейкин сделал операцию, в ближайшем будущем не увидим его в составе», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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