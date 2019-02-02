Лукоянов — об удалениях «Ак Барса»: в плей-офф такое может стоить вылета

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал результат выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (5:3).



«Каждый матч говорим об удалениях. Не знаю, почему ничего не можем с этим поделать. Пытаемся не удаляться, но всё равно что-то происходит. Может, злой рок какой-то. Другая версия — мы физически проигрываем, приходится удаляться, недорабатываем. В плей-офф такие удаления могут стоить вылета. Как бы ни складывалась ситуация, нужно дорабатывать ногами, не цеплять. Но мы опять в конце привезли удаление», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, казанская команда прервала серию из трёх поражений.