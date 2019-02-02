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Педан — о голе: закрыл глаза и выбросил шайбу, в ворота не метил

Педан — о голе: закрыл глаза и выбросил шайбу, в ворота не метил
Хоккей / КХЛ

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан проанализировал игру команды в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (5:3). В ходе встречи казанская команда выигрывала с разницей в четыре шайбы.

«Нельзя допускать такие ошибки в конце игры. Мы дали сопернику моменты, он их использовал, забил голы. Рад, что команда выиграла, хоть и с натяжкой. Два очка есть два очка.

Метил ли в пустые ворота, когда забивал? Нет, посмотрел, что никого нет в середине, закрыл глаза и просто выбросил туда шайбу. По воротам не бросал», — цитирует Педана официальный сайт казанского клуба.

Посмотреть видео гола Педана можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, казанская команда прервала серию из трёх поражений.

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