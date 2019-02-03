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Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Рейнджерс» в гостях

Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Рейнджерс» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Янни Гурд, Эрик Чернак и Стивен Стэмкос. В составе «Рейнджерс» забили Матс Цуккарелло и Кевин Хейз.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Андрей Василевский и Александр Георгиев провели матча в запасе. Форварды Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2:3
0:1, 1:2, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Гурд (Макдона, Жозеф) – 06:51 (5x5), 0:2 – Чернак (Кэллахан, Пакетт) – 24:41 (5x5), 0:3 – Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 28:33 (5x5), 1:3 – Цуккарелло (Зибанеджад, Крайдер) – 36:17 (5x5), 2:3 – Хейз (Зибанеджад, Лундквист) – 46:49 (5x4)
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