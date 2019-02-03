Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Рейнджерс» в гостях

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Янни Гурд, Эрик Чернак и Стивен Стэмкос. В составе «Рейнджерс» забили Матс Цуккарелло и Кевин Хейз.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Андрей Василевский и Александр Георгиев провели матча в запасе. Форварды Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.