«Даллас» в гостях обыграл «Нэшвилл» благодаря 38 сейвам Худобина

«Даллас Старз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Для «Старз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Тайлер Сегин, Блейк Комо и Маттиас Янмарк. Голкипер Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 44 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов очков не набрали.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1).