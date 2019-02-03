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«Даллас» в гостях обыграл «Нэшвилл» благодаря 38 сейвам Худобина

«Даллас» в гостях обыграл «Нэшвилл» благодаря 38 сейвам Худобина
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Для «Старз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Тайлер Сегин, Блейк Комо и Маттиас Янмарк. Голкипер Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 44 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов очков не набрали.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:3
1:1, 0:0, 0:2
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Йернкрок (Хартман, Сиссонс) – 09:35 (5x5), 1:1 – Сегин (А. Радулов, Линделль) – 11:11 (5x5), 1:2 – Комо (Янмарк, Факса) – 55:47 (5x5), 1:3 – Янмарк (Факса, Линделль) – 56:30 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3:4
1:0, 0:2, 2:1, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Цукер (Гранлунд, Сутер) – 08:22 (5x4), 1:1 – Дебринкэт (Кагун, Строум) – 27:51 (5x5), 1:2 – Густафссон (Кагун, Строум) – 34:47 (5x5), 2:2 – Койву (Паризе, Сперджен) – 48:11 (5x5), 2:3 – Тэйвз (Кейн, Дебринкэт) – 55:25 (5x4), 3:3 – Раск (Гринвей, Фолиньо) – 56:58 (5x5), 3:4 – Густафссон (Дебринкэт, Тэйвз) – 61:19 (4x3)
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