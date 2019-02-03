Торторелла: никого не волнует наша игра. Все говорят о Бобровском и Панарине

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:4) не смог сдержать раздражения из-за постоянных разговоров о возможном уходе из команды Сергея Бобровского и Артемия Панарина.

«Мы получаем много внимания СМИ в последнее время. Но единственное, о чём пишут, — это про ситуацию с Панариным и Бобровским. Наша игра мало кого интересует. Давайте задавать жёсткие вопросы, потому что эта игра была очень похожа на провальный матч с „Баффало“», — сказал Торторелла.

В матче Панарин провёл на льду 21 минуту 28 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился двумя передачами и закончил матч с показателем полезности «-1». Бобровский провёл матч в запасе.