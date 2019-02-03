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Итоги дня НХЛ для россиян: 80 очков Кучерова, рекорды Зыкова и Бучневича

Итоги дня НХЛ для россиян: 80 очков Кучерова, рекорды Зыкова и Бучневича
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 24 представителя России.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич обновил личный рекорд игрового времени в НХЛ. Российский нападающий впервые за карьеру в лиге провёл на льду больше 20 минут – 21,10. Форвард «Вегаса» Валентин Зыков также обновил личный рекорд игрового времени в НХЛ. Он впервые провёл на льду больше 17 минут – 17,32. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»38 из 3997,43:1
Варламов«Колорадо»21 из 2680,81:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Зыков (н)«Вегас»0+0-10330-17,32
Дадонов (н)«Флорида»0+0+10211-19,43
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+000800-13,51
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1021060%10,31
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+2+20501-17,09
Панарин (н)«Коламбус»0+2-10200-21,28
Гурьянов (н)«Даллас»0+000011100%08,25
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-10000-09,08
Радулов (н)«Даллас»0+1+205100%20,14
Анисимов (н)«Чикаго»0+00000133%11,57
Кучеров (н)«Тампа»0+1+10120-18,59
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+00011050%21,10
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-10221100%13,05
Голдобин (н)«Ванкувер»1+0+10300-11,41
Задоров (з)«Колорадо»0+100360-19,04
Любушкин (з)«Аризона»0+0+12021-11,48
Зайцев (з)«Торонто»0+000040-21,43
Куликов (з)«Виннипег»0+1+20101-19,48
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+0-10003-14,04
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-22232-24,38
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0-10000002,50
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