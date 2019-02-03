Итоги дня НХЛ для россиян: 80 очков Кучерова, рекорды Зыкова и Бучневича

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 24 представителя России.
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич обновил личный рекорд игрового времени в НХЛ. Российский нападающий впервые за карьеру в лиге провёл на льду больше 20 минут – 21,10. Форвард «Вегаса» Валентин Зыков также обновил личный рекорд игрового времени в НХЛ. Он впервые провёл на льду больше 17 минут – 17,32. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|38 из 39
|97,4
|3:1
|Варламов
|«Колорадо»
|21 из 26
|80,8
|1:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|-1
|0
|3
|3
|0
|-
|17,32
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|+1
|0
|2
|1
|1
|-
|19,43
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|0
|0
|8
|0
|0
|-
|13,51
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|60%
|10,31
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+2
|+2
|0
|5
|0
|1
|-
|17,09
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+2
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|21,28
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|100%
|08,25
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|09,08
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+2
|0
|5
|1
|0
|0%
|20,14
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|33%
|11,57
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|1
|2
|0
|-
|18,59
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|50%
|21,10
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|1
|100%
|13,05
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|11,41
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|0
|0
|3
|6
|0
|-
|19,04
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|2
|0
|2
|1
|-
|11,48
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|0
|-
|21,43
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|+2
|0
|1
|0
|1
|-
|19,48
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|3
|-
|14,04
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|2
|2
|3
|2
|-
|24,38
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|0
|02,50