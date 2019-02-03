Итоги дня НХЛ для россиян: 80 очков Кучерова, рекорды Зыкова и Бучневича

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 24 представителя России.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич обновил личный рекорд игрового времени в НХЛ. Российский нападающий впервые за карьеру в лиге провёл на льду больше 20 минут – 21,10. Форвард «Вегаса» Валентин Зыков также обновил личный рекорд игрового времени в НХЛ. Он впервые провёл на льду больше 17 минут – 17,32. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 38 из 39 97,4 3:1 Варламов «Колорадо» 21 из 26 80,8 1:5