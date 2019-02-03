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Кит: «Чикаго» не просил меня отказаться от запрета на обмен, это слухи

Кит: «Чикаго» не просил меня отказаться от запрета на обмен, это слухи
Хоккей / НХЛ

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит сообщил, кто клуб не предлагал ему снять пункт контракта о запрете на обмен. Ранее инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что клуб может обсудить такую возможность с игроком возможность до дедлайна, назначенного на 25 февраля.

«Мне нравится в «Чикаго», никто со мной ни о чём таком не говорил. И я ни о чём таком не думал. Конечно, какие-то слухи доходят. Не знаю, откуда они берутся. Я не собираюсь сейчас вникать во все это и придумывать кучу историй о том, что я чувствую, думаю или собираюсь делать», – цитирует Кита официальный сайт НХЛ.

Соглашение 35-летнего игрока с «Блэкхоукс» действует до 2023 года, средняя зарплата – $ 5,54 млн в год. Контракт содержит пункт о полном запрете на обмен.

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