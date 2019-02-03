Мэттьюс — о контракте: «Торонто» хочет стать великой командой, ищем лучший выход

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал информацию о переговорах своего агента с клубом о новом контракте на пять-шесть лет.



«Просто пытаемся найти вариант, который будет работать. Ни для кого не секрет, что существует потолок зарплат. Важно найти выход, который устроит всех и поможет нам выбраться из этой ситуации. Пусть они ведут переговоры, а я просто продолжу играть в хоккей. Как решат, так и будет. Вот и всё.



В нашей команде очень много талантливых игроков. Много молодых парней. У нас хорошее ядро. Хотим стать великой командой, которая заставит этот город гордиться, хотим достичь главной цели. Сохранение ядра команды крайне важно для воплощения наших планов в реальность», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.

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