Зубов: отмечу третий период, хоккеисты «Сочи» — молодцы, нашли силы

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Отмечу третий период. Молодцы, нашли силы. Соглашусь с коллегой Квартальновым в вопросе принятия решений. Иногда какое-то половинчатое решение на льду – и партнёры в недоумении, тренерский штаб в недоумении. К сожалению, такое иногда приводит к плачевным последствиям. Считаю, что хотя бы на очко мы наработали в третьем периоде. Ещё раз повторюсь, ребята молодцы, боролись до конца», — цитирует Зубова сайт «Сочи».

«Локомотив» реабилитировался после поражения от «Торпедо» (2:3 ОТ) в предыдущем матче, а подопечные Сергея Зубова проиграли второй раз кряду.