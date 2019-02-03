О'Делл: «Сочи» нельзя зависеть от других команд – мы должны рассчитывать на себя

Нападающий «Сочи» Эрик О'Делл прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (3:4).

«Выдался тяжёлый матч. Осталось всего несколько домашних игр, и у нас была хорошая возможность выигрывать дома. После пропущенных шайб мы смогли вернуться в игру – третий период складывался для нас лучшим образом, мы неплохо играли. В паре смен мы уступили свои позиции, а соперник забросил одну шайбу и переиграл нас.



20-й гол в сезоне? Если честно, не думаю об этом. Я стараюсь забрасывать в каждой игре. Забрасывать и помогать команде выигрывать. Конечно, приятно забивать голы, и я надеюсь, что смогу забить ещё больше.

Последние 5 или 6 матчей мы старались играть хорошо, выкладывались в полную силу, но голы не шли, а сегодня у нас получилось забить, хотя соперник в итоге забросил больше… Мы играли неплохо все эти матчи, но постоянно что-то случалось. Сейчас всё налаживается, мы стараемся оставаться сфокусированными и пройти через трудности.

Мы в раздевалке обсуждаем с парнями наше положение. Сейчас мы в непростой ситуации. Мы не поддаёмся эмоциям и концентрируемся на каждой игре. Как я уже сказал, их осталось не так уж много. Нужно побеждать, и это единственный выход. Нам нельзя зависеть от побед других команд – мы должны рассчитывать на себя и продолжать играть достойно», – цитирует канадца сайт «Сочи».