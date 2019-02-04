Овечкин: у «Вашингтона» было полно шансов, но Раск сыграл здорово

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал результат домашнего матча с «Бостон Брюинз» (0:1).



«Разумеется, вратарь «Бостона» сыграл здорово. У «Вашингтона» было полно шансов в концовке, да и в первом периоде, но мы так и не смогли забить. Конечно, начинать в такое время непривычно. Но мы профессионалы и обязаны быть готовы. Время начала матча не должно иметь значения», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.



Овечкин в матче с «медведями» мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не сумел это сделать. Сейчас в активе Овечкина 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.

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