Видеотрансляции матчей КХЛ 4 февраля смотри на «Чемпионате»

Сегодня, 4 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из этих игр.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 4 февраля:
— «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Автомобилист» — «Металлург»;
— «Салават Юлаев» — «Барыс»;
— «Трактор» — «Йокерит»;
— «Северсталь» — «Амур»;
— «Авангард» — СКА;
— «Витязь» — «Адмирал»;
— «Динамо» Мн — ЦСКА;
— «Слован» — «Динамо» Р.
«Сибирь» приблизится к плей-офф, ей поможет «Йокерит». Превью недели КХЛ
А у рижского «Динамо» есть хороший шанс подвинуть «Сочи» из западной восьмёрки.