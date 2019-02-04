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«Слован» — «Динамо» Р. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
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Видеотрансляции матчей КХЛ 4 февраля смотри на «Чемпионате»

Видеотрансляции матчей КХЛ 4 февраля смотри на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 4 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из этих игр.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 4 февраля:

«Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»;
«Автомобилист» — «Металлург»;
«Салават Юлаев» — «Барыс»;
«Трактор» — «Йокерит»;
«Северсталь» — «Амур»;
«Авангард» — СКА;
«Витязь» — «Адмирал»;
«Динамо» Мн — ЦСКА;
«Слован» — «Динамо» Р.

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