Видеотрансляции матчей КХЛ 4 февраля смотри на «Чемпионате»

Сегодня, 4 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из этих игр.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Видеотрансляции матчей 4 февраля:



— «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Автомобилист» — «Металлург»;

— «Салават Юлаев» — «Барыс»;

— «Трактор» — «Йокерит»;

— «Северсталь» — «Амур»;

— «Авангард» — СКА;

— «Витязь» — «Адмирал»;

— «Динамо» Мн — ЦСКА;

— «Слован» — «Динамо» Р.