Виктор Козлов: Овечкин всегда заряжен на борьбу. Он, как машина, добьётся своего

Известный в прошлом хоккеист Виктор Козлов поделился мнением об игре с Павлом Буре и Александром Овечкиным.



«Играть с великими хоккеистами — привилегия. Только отдай шайбу — они всё сами сделают. Помню, вратари не знали, как «домик» закрывать — Буре, выкатываясь один на один, постоянно туда забрасывал. А как у Овечкина горят глаза, как он заряжен на борьбу и победу! Он, как машина, добьётся своего, и всё!



Очень рад за «Вашингтон», Овечкина и Бекстрёма. Было так приятно, когда Сашка поднял Кубок Стэнли и сразу подозвал Бекстрёма! Эти парни — фундамент, стержень «Вашингтона». Они прошли вместе очень многое, чтобы взять кубок. Я как раз был в Америке и сразу написал Овечкину сообщение с поздравлением», — приводит слова Козлова официальный сайт НХЛ.

Овечкин в матче с «Бостон Брюинз» (0:1) мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не сумел это сделать. Сейчас в активе Овечкина 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.