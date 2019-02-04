Брызгалов: сейчас в НХЛ нет таких вратарей, какими раньше были Гашек или Бродо

Известный вратарь Илья Брызгалов оценил нынешних голкиперов Национальной хоккейной лиги.



«Я замечу, что сейчас в лиге нет такого вратаря, который на голову выше всех по классу, как раньше были Гашек или Бродо. Кто-то лучше, кто-то хуже, у всех по-разному играют команды, но явного лидера нет.



Это не связано с тем, что в НХЛ так меняют правила с акцентом на атаку. Просто уровень вратарей очень сильно вырос. Конкуренция высочайшая! Посмотришь даже молодёжные чемпионаты мира и думаешь: «Вот это да, один лучше другого! Всё умеют и могут, технически подготовлены, играют с холодной головой». И это в 18-20 лет! Парни показывают взрослую игру, практически без изъянов. И во многих командах такие голкиперы», — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.

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