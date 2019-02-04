«Вашингтон» подписал новый контракт с конкурентом Самсонова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с голкипером Фениксом Копли, информирует официальный сайт действующего чемпиона Кубка Стэнли. 27-летний голкипер поставил подпись под соглашение сроком на три сезона, годовая зарплата составит $ 1,1 млн.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Копли принял участие в 19 встречах, одержав 11 побед и отражая 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,98. Вратарь пополнил состав «столичных» позапрошлым летом, ранее он защищал цвета системы «Сент-Луис Блюз».



Напомним, в системе «Вашингтона» также выступает российский голкипер Илья Самсонов, ни разу не сыгравший за основную команду в официальных матчах.

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