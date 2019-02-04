Марьямяки: «Йокериту» было непросто готовиться после 0:5 за период в Астане

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги встречи с «Трактором» (1:0).



«Нам не так просто было готовиться к этому матчу и начинать его. Последний период в Астане проиграли — 0:5. Сегодня стабильно и аккуратно играли три периода и в последнем сумели забить гол. Могли реализовать, конечно, побольше, но сегодня великолепно сыграл вратарь «Трактора», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» уступил «Йокериту», у Калниньша — «сухарь»

Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб, а первый и единственный гол был забит на 57-й минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий команды Лаури Марьямяки Ессе Йоэнсуу. Гол форварда «джокеров» стал победным. Сухой матч оформил голкипер «Йокерита» Янис Калниньш, отразивший 17 бросков.