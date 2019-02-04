«Витязь» крупно проиграл «Адмиралу»

В Подольске местный «Витязь» потерпел крупное поражение в матче с «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Валерия Белова проиграли три последних матча из пяти, у «моряков» — серия из трёх выигранных встреч.



На 11-й минуте точным броском отметился нападающий «моряков» Карел Кубат. Во втором периоде клуб из Владивостока сумел забить сразу трижды, отличились Юрий Петров, Александр Коннов и Глеб Зайцев. Второй «сухарь» в КХЛ на счету голкипера «Адмирала» Антона Красоткина.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.