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«Витязь» крупно проиграл «Адмиралу»

«Витязь» крупно проиграл «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ

В Подольске местный «Витязь» потерпел крупное поражение в матче с «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Валерия Белова проиграли три последних матча из пяти, у «моряков» — серия из трёх выигранных встреч.

На 11-й минуте точным броском отметился нападающий «моряков» Карел Кубат. Во втором периоде клуб из Владивостока сумел забить сразу трижды, отличились Юрий Петров, Александр Коннов и Глеб Зайцев. Второй «сухарь» в КХЛ на счету голкипера «Адмирала» Антона Красоткина.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
0:4
0:1, 0:3, 0:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Кубат (Коньков, Зайцев) – 10:36 (5x5), 0:2 – Петров (Бутузов) – 20:29 (5x5), 0:3 – Коннов (Стрельцов, Стрельцов) – 34:31 (5x5), 0:4 – Зайцев (Черников, Полак) – 38:00 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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