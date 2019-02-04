Илья Сорокин оформил 10-й «сухарь» в сезоне и догнал Коновалова

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение в матче с московским ЦСКА, игра завершилась со счётом 0:3. Оформил 10-й «сухарь» в сезоне голкипер «армейской» команды Илья Сорокин, отразивший 16 бросков. Сорокин догнал по данному показателю лидера лиги — 20-летнего вратаря ярославского «Локомотива» Илью Коновалова.

Минское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором периоде подопечные Игоря Никитина забили дважды, авторами точных бросков стали Константин Окулов и Янник Хансен. На 58-й минуте окончательный счёт установил форвард Максим Шалунов. Сухой матч в актив записал российский голкипер «армейской» команды Илья Сорокин.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»