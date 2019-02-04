Слепышев: у ЦСКА нет установки делать Сорокину «сухарь»

Форвард ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги игры с минским «Динамо» (3:0).



«Настраивались как на обычный матч, выполняли свои наработки, это принесло результат. Невнятное начало? Тяжело сказать, может, присматривались друг к другу. Мы много кого перебрасываем, главное — больше забивать.



Установки сделать Сорокину «сухарь» нет, но за 5-7 минут до конца есть такие мысли в голове, ради него поработать, принести ему сухарь. Большое количество удалений? Где-то сами ошибались, где-то случайности: шестой полевой, высоко поднятая клюшка. Не задумываюсь над тем, что соперник потерял шансы на плей-офф, у нас есть свои задачи, скажем так, репетируем перед плей-офф некоторые моменты. Не важно какой соперник – Минск или кто-то серьёзнее.



Хочу пожелать удачи всем нашим парням в сборных. Они нужны нам здесь в ЦСКА, впереди плей-офф. Главное – без травм. Чем я сам займусь? Недавно родился второй ребенок, буду дома отдыхать», — рассказал Слепышев «Чемпионату».