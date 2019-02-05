Шипулин на коньках, Жозе в компании Черчесова. Яркие фото матча «Авангард» — СКА

4 февраля на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ омский «Авангард» одержал победу над СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 17-й минуте — впервые в 2019 году заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий «Авангарда» Сергей Широков. На 33-й минуте Тейлор Бек упрочил преимущество подопечных Боба Хартли.

СКА впервые за 11 лет не сумел забить в двух играх подряд, включая как «регулярку», так и матчи плей-офф. В прошлой игре «армейский» клуб не сумел поразить ворота новосибирской «Сибири» (0:1).

Лучшие кадры с матча «Авангард» — СКА – в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Специальным гостем матча стал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португальский специалист провёл символическое вбрасывание шайбы перед началом матча.