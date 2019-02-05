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«Даллас» обыграл «Аризону», у Радулова, Гурьянова и Любушкина – по передаче

«Даллас» обыграл «Аризону», у Радулова, Гурьянова и Любушкина – по передаче
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» взял верх над «Аризоной Койотс» — 5:4. Команда из штата Техас одержала пятую победу кряду.

Голами в составе победителей отметились Роопе Хинц, Йон Клингберг, Радек Факса, Маттиас Янмарк и Тайлер Сегин. У гостей заброшенные шайбы на счету Оливера Экман-Ларссона, Кевина Коннотона, Винсента Хинострозы и Алекса Гальченюка.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Также на его счету 3 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 19.03 на льду (2.39 – в большинстве) У Дениса Гурьянова также передача. Кроме того, у него показатель полезности «-2» и 2 броска за 9.30 (1.59 – в большинстве). Передачей отметился и защитник «Аризоны» Илья Любушкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
5:4
0:1, 1:1, 4:2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Экман-Ларссон (Казинс, Келлер) – 08:39 (4x4), 1:1 – Хинц (Спецца, Хейсканен) – 23:36 (5x4), 1:2 – Коннотон (Любушкин, Арчибальд) – 29:54 (5x5), 2:2 – Клингберг (Сегин, Бенн) – 42:28 (5x3), 3:2 – Факса (Хейсканен, Гурьянов) – 43:04 (5x4), 4:2 – Янмарк (Дикинсон, Комо) – 43:39 (5x5), 4:3 – Хиностроза (Круз, Истерли) – 46:49 (5x5), 4:4 – Гальченюк (Казинс, Келлер) – 47:50 (5x5), 5:4 – Сегин (Бенн, А. Радулов) – 52:28 (5x5)
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