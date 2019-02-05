«Даллас» обыграл «Аризону», у Радулова, Гурьянова и Любушкина – по передаче

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» взял верх над «Аризоной Койотс» — 5:4. Команда из штата Техас одержала пятую победу кряду.

Голами в составе победителей отметились Роопе Хинц, Йон Клингберг, Радек Факса, Маттиас Янмарк и Тайлер Сегин. У гостей заброшенные шайбы на счету Оливера Экман-Ларссона, Кевина Коннотона, Винсента Хинострозы и Алекса Гальченюка.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Также на его счету 3 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 19.03 на льду (2.39 – в большинстве) У Дениса Гурьянова также передача. Кроме того, у него показатель полезности «-2» и 2 броска за 9.30 (1.59 – в большинстве). Передачей отметился и защитник «Аризоны» Илья Любушкин.