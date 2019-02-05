Шипулин — о КХЛ: всей душой болею за «Автомобилист», который прославляет город

Известный российский биатлонист Антон Шипулин посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (2:0) и рассказал, за кого болеет в хоккее.

«Я всей душой болею за „Автомобилист“, который прославляет наш город. В этом сезоне парни просто красавцы!

Моуринью? Конечно, мы у него должны брать автограф. Но пока не получилось. Мы приехали позже его", — цитирует Шипулина официальный сайт КХЛ.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (сезон-2014/15). В 2010 году был удостоен звания заслуженного мастера спорта.