Лебрюн: Ховард идеально подойдёт для замены Бобровского, если того обменяют

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн оценил возможность обмена голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

«Если «Коламбус» решит обменивать Бобровского, который может стать неограниченно свободным агентом, то команде потребуется его заменить ещё одним вратарём. Без сомнений, генменеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен хочет надёжности на последнем рубеже. Вратарь «Детройта» Джимми Ховард идеально подойдёт для варианта замены, если, конечно, рассматривать вопрос цены. У Ховарда и «красных крыльев» есть взаимный интерес к подписанию нового контракта, но всё зависит от предложений по Ховарду, которые «Детройт» получит от других команд», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

Зарплата Бобровского по действующему контракту составляет $ 7,4 млн, а зарплата Ховарда, который тоже может стать неограниченно свободным агентом — $ 5,2 млн. В нынешнем сезоне Бобровский отразил 90,1% бросков в 36 матчах, в то время как Ховард имеет более сильную статистику (91,6% в 35 матчах).