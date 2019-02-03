Житник: шансы Панарина и Бобровского на обмен минимальны, болельщики не поймут

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, которые могут покинуть «Коламбус Блю Джекетс» в ближайшее время.

«В „Коламбусе“, увы, ничего нового. Оба российских игрока, летом анонсировав свои планы выйти на рынок неограниченно свободных агентов и свернув с клубом переговоры, абсолютно логично получают тяжёлый сезон. Когда тебя освистывают чужие трибуны — это высший класс, а когда домашние — это минус. Также могу сказать, что давление сказывается и на вратаре „Коламбуса“, он выглядит более эмоциональным, чем в прежние годы.

Уже говорил о том, что деньги любят тишину. Честно скажу, не вижу в этой истории позитива, фактор шума не работает на интересы игроков. В НХЛ очень жёсткий и не очень впечатлительный рынок, на котором почти всё решает холодная статистика. Панарин зимой её немного подтянул, у Бобровского пока не всё получается. В последние годы в НХЛ дедлайн довольно вялый. Также нужно учитывать, что «Коламбус» находится на границе зоны плей-офф, в такой ситуации болельщики могут не понять расставания с игроками, которые являются лидерами команды. Думаю, шансы на обмен всё же есть, но они минимальные — только в случае большого спроса на рынке", — цитирует Житника Russia-Hockey.