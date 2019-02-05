Защитник СКА Рундблад выписан из больницы и уже вернулся в Санкт-Петербург

Как стало известно «Чемпионату», защитник СКА Давид Рундблад вернулся в Санкт-Петербург и проходит курс восстановительных процедур под наблюдением клубных врачей. Давид приступил к восстановлению после сотрясения мозга.

Шведский хоккеист получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2). Рундблад покинул площадку на носилках после столкновения с партнёром по команде Александром Барабановым, врачам пришлось зафиксировать шею защитника. Давид был доставлен в больницу Астаны, где пробыл некоторое время.

28-летний защитник в этом сезоне забросил 5 шайб и сделал 9 результативных передач в 34 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+19" и набрав 8 штрафных минут. В среднем за матч Давид проводил на льду 17 минут 25 секунд.