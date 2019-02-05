Главный тренер «Аризоны»: Любушкин добавляет в наш хоккей то, чего у нас нет

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет рассказал о сильных сторонах российского защитника Ильи Любушкина.

«Он проделывает отличную работу. Когда Илья приехал сюда, то столкнулся с тем, что хоккей в НХЛ отличается от того, что было у него до сих пор. Он не знал моей системы, к ней пришлось привыкать. Но вижу очень серьёзный прогресс — и в понимании этой системы, и собственно в игре.

Любушкин добавляет в наш хоккей то, чего у нас нет, — он габаритный защитник, который способен провести хит в углу площадки и разбить соперникам позиционную атаку, раздавить комбинацию. Это он умеет. Что мне также нравится — парни в раздевалке любят его, и всем видно, что он счастлив находиться здесь», — цитирует Токкета официальный сайт НХЛ.