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Прохоркин — о падении Моуринью: колхоз, а если бы он череп себе пробил?

Фото: РИА Новости
Прохоркин — о падении Моуринью: колхоз, а если бы он череп себе пробил?
Хоккей / КХЛ

Нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин поделился мнением о ситуации с футбольным тренером Жозе Моуринью, который упал на лёд после символического вбрасывания в матче «Авангард» — СКА. Напомним, после вбрасывания португалец не удержал равновесия на ковровой дорожке и упал на лёд. Ему помогли подняться игроки.

«Колхоз, даже не могут ковёр водой прилить – заслуженный человек так позорится, падает. А если бы он себе череп пробил?

Это организационная ошибка? Ну а кто? Они выбросили ковёр и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации», — приводит слова Прохоркина «Спорт-экспресс».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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